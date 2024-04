Napoli a caccia di un difensore, l'identikit cercato sul mercato

Ultime notizie SSC Napoli - Tra le dieci squadre della parte sinistra della classifica della Serie A, il Napoli è quella con la peggior difesa: 38 reti subite in 31 partite. Servirà un difensore, ne parla la Gazzetta dello Sport.

La caccia del Napoli sul mercato è riaperta, ora più che mai:

“Nell’anno della rivoluzione ogni mossa dovrà essere ponderata e non saranno più ammesse scommesse. Per questo, il club è alla ricerca di un profilo di primo livello, con esperienza internazionale e soprattutto pronto ad avere un impatto forte soprattutto in campionato”