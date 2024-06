Napoli, 5 anni di contratto a Folorunsho! "Riporta il sereno con Giuffredi?"

Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo contrattuale per Michael Folorunsho! Il centrocampista ha ben figurato quest'anno in prestito all'Hellas Verona e si è guadagnato perfino la convocazione di Spalletti in Nazionale.

Adesso il Napoli gli ha apparecchiato un nuovo contratto con rinnovo quinquennale e per il quotidiano La Repubblica questa è la notizia che "potrebbe riportare il sereno nei rapporti tra il manager Giuffredi e il club azzurro". Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è anche l'agente di Folorunsho.