Mykolenko, l'intermediario: "Piace al Napoli ma è extracomunitario, vedremo cosa succederà. Supryaga? Interessa anche agli azzurri"

Ultime calciomercato Napoli. Stefano Antonelli, intermediario italiano di Mykolenko, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mykolenko è un giocatore di primissimo livello. Ne ho parlato anche con Paratici, l'unico gap è il fatto di essere extracomunitario. Napoli? Con Giuntoli ne ha parlato il mio socio che è Fabio Parisi, con gli azzurri cerchiamo sempre di fare il meglio ma persiste il problema extracomunitario. Lui si sente un titolare ed è normale che piaccia, ma forse gli azzurri cercano qualcosa di diverso per il ruolo. Non ho detto che non vada al Napoli, ma al momento i partenopei cercano qualcosa di diverso".

Supryaga?E' un calciatore che può crescere in modo clamoroso, ha tanti estimatori in estate. Anche il Napoli ne è estimatore totale, però al momento si parla di un'incedibilità totale. Ricorpre il ruolo della punta moderna, che fa la guerra contro le difese e viene ricercato da tutti. Lucescu vuole capire se fargli fare il titolare nonostante sia un 2002, si sta andando verso una definizione".