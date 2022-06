Mundo Deportivo - Napoli ed altri due club interessati a Pjanic

Calciomercato Napoli - Dopo il prestito al Besiktas, il centrocampista Pjanic tornerà al Barcellona. Il bosniaco vorrebbe restare in blaugrana ma l'elevato ingaggio non lo consente visto che il Barcellona sta provvedendo ad abbattere i costi per l'enorme massa debitoria.

Pjanic al Napoli?

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo ci sarebbero tre squadre interessate a Pjanic: Marsiglia, Inter e Napoli che prenderebbero il giocatore solo in prestito. Qualche settimana fa, proprio dalla Spagna, era circolata la voce di uno scambio tra Barcellona-Napoli con protagonisti Koulibaly e Pjanic. Tuttavia questo scenario appare poco probabile in quanto Pjanic ha un ingaggio non sostenibile per il Napoli.