Mundo Deportivo - il Barcellona ha offerto Pjanic o Firpo per Fabian Ruiz: la risposta del Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Mundo Deportivo quest'oggi si è occupato di Fabian Ruiz e del Barcellona. Secondo la testata spagnola, i contatti tra l'entourage del centrocampista ed i blaugrana sono costanti. La convinzione di portare il calciatore al Camp Nou è forte e si basa sul fatto che il Napoli, non disputando la Champions League, dovrà per forza vendere almeno un big. Al Barcellona sono però coscienti che non sarà facile trattare con De Laurentiis. A tal proposito Mundo Deportivo fa sapere che il Barça avrebbe voluto inserire uno tra Pjanic e Firpo nell'affare ma il Napoli avrebbe fatto capire di volere solo cash.