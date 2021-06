Montero-Napoli, Gazzetta: costa 4mln, ma Giuntoli potrebbe chiederne il prestito! Le ultime sul centrale spagnolo

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta seguendo il difensore spagnolo Francisco Montero, di proprietà dell’Atletico Madrid e, nella stagione appena conclusa, in prestito al Besiktas. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"A fine giugno ritornerà al club di appartenenza e il club potrebbe anche decidere di cederlo. ’interessamento del club napoletano per il giovane Under 21 spagnolo, è stato confermato anche da Alejandro Camano, il suo procuratore, che ha avuto contatti con lo stesso Giuntoli. Il suo cartellino non ha un costo eccessivo, si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma il dirigente napoletano potrebbe chiederne anche il prestito"