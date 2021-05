Montero-Napoli, pista fredda! L'Atletico Madrid spara alto per il difensore: i dettagli [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Francisco Montero è uno dei difensori sondati dal Napoli per la prossima stagione. L'addio ormai scontato di Nikola Maksimovic (in scadenza) ha portato il ds Giuntoli a cercare vari profili per rimpinguare il reparto arretrato: il 22enne centrale dell'Atletico Madrid, in prestito al Besiktas, è uno di questi profili come raccontato dal suo agente Camano proprio ai nostri microfoni qualche settimana fa.

Montero, obiettivo Napoli

Montero-Napoli, trattativa ancora agli albori

Al momento non si può però ancora parlare di vera e propria trattativa, in quanto lo stesso Giuntoli ne ha solo discusso con l'agente del difensore (così come avviene con tanti altri procuratori). Il giovane Montero è un prodotto della cantera dei Colchoneros, ed avendo il contratto in scadenza nel 2024 vorrà essere valutato con molta attenzione da Simeone questa estate prima di prendere una decisione definitiva: è per questo motivo che, secondo quanto ci risulta, al momento l'Atletico Madrid abbia sparato una cifra tra i 15 e i 20 milioni per aggiudicarsi le prestazioni del classe 1999.

Richiesta che ha ovviamente raffreddato l'interesse del Napoli, che al momento preferisce concentrarsi su altre esigenze prima di sfogliare la margherita. Montero in stagione ha collezionato appena 17 presenze con il Besiktas (per un totale di 1233 minuti) e può vantare anche un'unica presenza nella Spagna U21 (nel 2019). Si tratta di un giocatore forte fisicamente, che può anche adattarsi sull'out mancino, ma che deve sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico e di pura marcatura: il Napoli riflette e continua a guardarsi attorno.

