Vacanze nel Salento, per Mathias Olivera, che ha scelto la splendida struttura di Barone Di Mare, a Torre dell'Orso, per queste ore di relax in Puglia. Il terzino uruguaiano del Napoli è in vacanza con i suoi storici amici uruguaiani e si è goduto - oltre alla spiaggia d8 Cala Marin - anche la spa del resort della famiglia Mazzotta, alla quale ha regalato anche una maglia autografata della SSC Napoli.

Ecco alcune foto: