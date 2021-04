Montero, l'agente: "Ipotesi Napoli? Mi piacerebbe! A fine anno tornerà all'Atletico, parleremo con Simeone per definire il suo futuro" [ESCLUSIVA]

L’agente del difensore centrale del Besiktas Francisco Montero, Alejandro Camano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Se ho parlato con il Napoli di Francisco Montero del Besiktas? Parlo di tutto con tutti, a fine anno tornerà all’Atletico Madrid è un buon centrale di piede mancino. Per lui giocare in Turchia è esperienza impressionante, sta giocando una stagione meravigliosa e spero possa vincere il campionato. Quando tornerà all’Atletico Madrid parlere?mo con Diego Simeone per capirne il futuro. Ipotesi Napoli? Perchè no, mi piacerebbe”