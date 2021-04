Montero, l'agente: “Ho parlato col Napoli, non mi sorprende che interessi in Serie A! Giuntoli? Con lui ho parlato di molte altre cose!”

Napoli - L’agente del difensore centrale dell'Atletico Madrid Francisco Montero, in prestito al Besiktas, Alejandro Camano, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sì, ho parlato di lui col Napoli. Al Besiktas sta facendo benissimo, ha già tanta esperienza nonostante sia giovane e altra ne sta accumulando. Non mi sorprende che interessi al Napoli ed in Serie A. Se ho parlato con Giuntoli di Montero? Sì, ne abbiamo parlato: sia di lui, sia di molte altre cose”

Il 16 aprile l’agente del difensore centrale del Besiktas è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli: