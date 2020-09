Milik-Roma, CorSport: Arek sta valutando l’offerta, deve ancora convincersi del tutto

Calciomercato Napoli - La Roma continua ad essere attiva sul mercato, Fienga è al lavoro per perfezionare l’accordo con il centravanti polacco del Napoli Arkadiusz Milik. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Non è facile, ma adesso le parti sono molto vicine. Ieri il procuratore di Milik, Pantak ha avuto una riunione con il giocatore, presente il padre e in queste ore arriverà a Roma con l’intenzione di trovare l’accordo. Tutto dipende da Milik, il cui divorzio dal Napoli è sempre più vicino. Arek sta valutando l’offerta della Roma, è una questione di bonus, compreso quello per l’eventuale conquista della Scarpa d’Oro. Deve ancora convincersi del tutto. Il suo agente è in arrivo nella Capitale per arrivare a una soluzione”