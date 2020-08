Milik-Roma? CorSport: Arek è l'obiettivo numero uno per il dopo-Dzeko, ma il Napoli chiede una cifra assurda

L’attaccante bosniaco della Roma Edin Dzeko in questi giorni deciderà il suo futuro. La Juventus ha ufficializzato il suo interessamento per il centravanti, come racconta il Corriere dello Sport:

“La Juventus vuole fare in fretta, la Roma si priverebbe volentieri di un ingaggio pesante, ma il problema enorme riguarda la sostituzione: la Roma deve trovare un centravanti all’altezza per sostituire Dzeko. L’obiettivo numero uno è Milik, ma il Napoli chiede 40 milioni per un giocatore che va in scadenza tra dieci mesi. Sono troppi anche per Friedkin. Allora si valutano altri profili: Mandzukic, svincolato dall’Al Duhail, offerto anche Choupo-Moting, del Paris Saint Germain. In Italia piace Lasagna dell’Udinese”