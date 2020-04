Sportmediaset - Milik pronto a lasciare Napoli, anche il calciatore non è più convinto di restare

Calciomercato Napoli - La storia tra Arkadiusz Milik e il Napoli sembra destinata alla fine. Come racconta Sportmediaset, l'attaccante polacco arrivato nel 2016 per sostituire il partente Higuain, dopo un avvio importante si è dovuto fermare a causa di un grave infortunio. Poi la concorrenza di Dries Mertens e i continui infortuni hanno allontanato sempre di più il calciatore dal progetto azzurro.

Milik-Napoli, la situazione

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole un rinnovo alle sue condizioni e con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, ma il polacco non è convinto ed è pronto a dire addio. Diverse le critiche dei tifosi in questi ultimi due anni per le diverse occasioni sprecate in partite chiave, su tutte il Milan in Serie A e Liverpool in Champions League. Intanto, anche con Carlo Ancelotti, l'attacante non è mai stato pienamente un titolare fisso e in molti match fondamentali è partito dalla panchina. Ora anche lui non è più convinto di restare ed è pronto a lasciare nalla prossima sessione di mercato, visto il contratto in scadenza a giugno 2021.