Milik-Juventus, Tuttosport: negli ambienti Napoli gira volentieri il nome di una contropartita, Giuntoli ha stabilito il prezzo di Arek

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli, piace molto alla Juventus secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Per ora ha detto no all’idea di un rinnovo con i campani e sì alla prospettiva di giocare con i bianconeri. Non sarà facile convincere il ds Giuntoli, considerata la richiesta iniziale di 40-45 milioni. Negli ambienti napoletani gira volentieri il nome di Bernardeschi, ma resistono anche le opzioni legate a un colpo per la difesa di Gattuso: se non Rugani, forse sarà Romero una delle contropartite decisive, una delle carte vincenti nell’affaire Milik. Sul nazionale polacco, peraltro, gravitano sempre Tottenham e Chelsea”.