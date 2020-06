Milik al Milan? Corrsera: idea scambio col pupillo di Gattuso! Voci di intesa con la Juve

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi sull'edizione odierna del Corriere della Sera. Secondo il quotidiano Jovic è molto più di una tentazione per il Milan. Il piano B è Arkadiusz Milik della SSC Napoli. Gattuso potrebbe decidere di sacrificarlo per un suo vecchio pupillo, il centrocampista Kessie.

Ma Milik strizza l’occhio alla Juventus. A Napoli sono convinti che il suo procuratore, David Pantak, abbia speso più di una parola con Paratici e Nedved. La Juve offre a Milik un contratto da 5 milioni netti per 5 anni. Trovare l’accordo con De Laurentiis però non sarà facile. Senza considerare che, prima di puntare con decisione sul polacco, deve trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain. Il Pipita vorrebbe tornare in Argentina, al River Plate, ma ha ancora un anno di contratto da 7,5 milioni netti a stagione.