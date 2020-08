Messi via dal Barcellona, l'Inter studia il piano per sorpassare il City: clausola e pool di sponsor

Ultime notizie calcio mercato - Sulla Gazzetta dello Sport viene rilanciata una notizia che avrebbe del clamoroso relativa alla possibilità di un trasferimento all'inter di Lionel Messi:

"C’è chi pensa che il possibile approdo di Vidal a Milano sia un’ulteriore manovra di avvicinamento a Leo. Come anche la conferma di Lautaro, argenteria preziosa per il campione di Rosario. Tutto può fare parte delle mosse di Suning, che da tempo ha questa Pulce nell’orecchio e che ha fatto da calamita ad investimenti importanti sul fronte pubblicitario: una ricca base di partenza per costruire attorno a Messi un castello di soldoni legati ai suoi diritti d’immagine. In queste settimane sono emersi tanti indizi su questo fronte aperto. A cominciare dal trasloco di papà Jorge Messi a Milano a due passi dalla sede nerazzurra. I benefici fiscali dell’opzione italiana sono sotto gli occhi di tutti. Anche se nulla può essere dato per scontato: le incognite sono tante e rilevanti".