Mertens alla Salernitana, Repubblica svela: "C'è grande fiducia, si aspetta la risposta di Dries"

Salernitana, Iervolino aspetta una risposta da Mertens. A riferirlo è l'edizione online del quotidiano La Repubblica, che già nella giornata di ieri aveva annunciato dell'offerta della Salernitana per l'ex attaccante del Napoli Dries Mertens.

Al momento il belga non ha ancora dato una risposta al club campano e La Repubblica riferisce le sensazioni in casa Salernitana.

Mertens-Salernitana

Calciomercato. "Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, aspetta una risposta da Mertens" - scrive Repubblica - "L'ex attaccante del Napoli sta valutando l’offerta di 3 milioni di euro netti per un anno con opzione per il secondo.

Mertens non ha ancora sciolto le riserve, aspetta altre proposte che però al momento non sono arrivate. La fiducia da parte della Salernitana è elevata, con Iervolino che sogna la coppia d’attacco composta da Piatek o Pinamonti - ma il sì dell’attaccante dell'Inter ancora non è arrivato - e Mertens".