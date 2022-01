Meret vale 30 mln, Fabian il doppio e Koulibaly anche: tre pilastri del nuovo Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla vicenda rinnovi in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Meret vale non meno di 30 milioni, Fabian il doppio e Koulibaly, nonostante i 30 anni, attorno ai 50milioni di euro. Tre pilastri del nuovo Napoli che avrà ancora Spalletti in panchina. Perché c’è la questione del monte ingaggi (Manolas, Insigne, Malcuit, Ghoulam e lo stesso Mertens garantiscono il risparmio di costi preventivato dal club) ma c’è poi la parte sportiva: l’esigenza di conservare un Napoli competitivo, in grado di lottare tra le prime in Italia e di far belle figure in Europa