Meret rinnova di nuovo col Napoli, previsto nuovo incontro con l'agente: il punto

Alex Meret è diventato il pilastro del Napoli 2022-2023 di Luciano Spalletti. Dopo un'estate tribolata e un addio quasi concretizzatosi con l'arrivo di Keylor Navas sfumato negli ultimi giorni di mercato, Meret si è ripreso il ruolo di portiere titolare senza sbagliare neanche una gara e giocandole tutte da titolare. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, al termine della stagione è previsto un nuovo incontro tra il suo agente, Federico Pastorello, e la società per definire il futuro e magari pensare ad un contratto più lungo. Ma la priorità di Meret è ora un’altra: vuole vincere lo scudetto e tenere la sua porta blindata il più possibile (14 iclean sheet tra serie A e Champions, gli ultimi 4 di fila)