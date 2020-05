Meret-Ospina, chi non gioca andrà via! Gazzetta: in un mese si giocano presente e futuro, la situazione

Primo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Per primi hanno lavorato i tre portieri: Meret, Ospina e Karnezis. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai primi due:

"Orestis Karnezis - il primo ieri mattina a varcare l’ingresso del centro sportivo - Alex Meret e David Ospina saranno i primi a entrare “in palla” insomma ad essere pronti a una ipotetica ripresa del campionato fra poco più di un mese. Un mese abbondante in cui Meret e Ospina, in sana competizione, si giocheranno presente e futuro. Nel senso che il titolare che sarà prescelto finirà per “spingere” l’altro ad andare altrove per giocare nella prossima stagione"