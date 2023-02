Meret, l'agente: "Contento a Napoli, è stato lui a volere il rinnovo e la permanenza! Scudetto? Speriamo!"

Calciomercato Napoli - La grande stagione degli azzurri è anche la grande annata finora di Alex Meret: sempre in campo e da protagonista, il portiere si è riscattato dopo il caos di quest'estate. Quand'era finito addirittura sul mercato.

L'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha parlato nell'ultimo giorno ai microfoni di DAZN:

"Meret? L'estate di Alex è stata un'estate strana, poi dopo credo che il buon senso abbia prevalso: siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere, perché la sua volontà alla fine era quella. Son contento perché si è ripreso il palcoscenico che merita. Scudetto? Speriamo che a fine stagione possiamo gioire fino in fondo! Lui è molto contento. Gollini per Sirigu? Non c'è nessun tipo di problema, con Gollini ha un buon rapporto e aveva un buon rapporto anche con Sirigu".