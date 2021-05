Meret, Koulibaly, Fabian e Lozano hanno mercato! CorSport: al massimo un paio saranno sacrificati per arginare la crisi

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il nuovo allenatore Luciano Spalletti hanno avuto modo di chiacchierare del progetto futuro del club, come racconta il Corriere dello Sport.

"Necessità di tagliare i costi - leggasi la voce monte ingaggi - ma anche di incassare danaro fresco per fronteggiare la crisi e quel vuoto da 50 milioni di euro determinato dal quinto posto: i gioielli che interessano, che hanno un mercato autentico, sono Meret, Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano, ma uno o al massimo due dovrebbero rientrare tra i sacrifici da affrontare, per dare il via ad un ciclo nuovo"