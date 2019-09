Verdi-Torino, Il Mattino svela: ieri mattina la riapertura dell'affare, contatto Cairo-ADL! I dettagli e i retroscena dell'operazione

Ultimissime calciomercato Napoli - E' stato il tema più caldo della giornata di ieri la cessione di Simone Verdi. Sembrava, infatti, un capitolo definitivamente chiuso fino a tre giorni. Come svelato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, la riapertura di questa lunghissima trattativa è arrivata ieri mattina, quando Urbano Cairo, presidente del Torino, ha chiamato Aurelio De Laurentiis dicendosi disposto ad offrire quanto chiedeva il patron azzurro: 25 milioni di euro. La trattativa viene poi formalmente definita da Giuntoli e da Pompilio verso le 18.00 con i dirigenti del Toro, poi è la volta degli agente del ragazzo con i quali si fatica maggiormente a raggiungere l'intesa.

Verdi Torino

Il giocatore, prima di raggiungere i suoi agenti negli uffici di Cairo a Milano, era a Bologna in attesa di conoscere novità. Questo il virgolettato affidato ai cronisti che gli chiedevano informazioni: "Io sono qui e attendo segnale dal mio procuratore". Alla fine, però, tutto va per il meglio, con il contratto firmato da tutte le controparti che viene depositato intorno alle ore 21.55 sulla base di un prestito a 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni, con il fantasista ex Milan che entrerà a far parte del gruppo di attaccanti a disposizione di Walter Mazzarri.