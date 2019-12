Mercato Napoli, tre nomi per il centrocampo: non solo Torreira, spuntano altri due mediani

Il Napoli che verrà, inseguirà se stesso, il suo passato, la scia di una Grande Bellezza che ha riempito gli occhi e che rimane la dolcissima ossessione: e nel 4-3-3 che verrà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà bisogno innanzitutto di un regista o di un uomo che gli somigli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Tutti gli indizi, per la regia, portano a Lucas Torreira, che all’Arsenal non sta vivendo una fase indimenticabile delle propria carriera e che Giuntoli conosce come e meglio delle proprie tasche. Berge del Genk non ha l’esperienza utile per consentire un impatto immediato; ma anche Stanislav Lobotka, sul quale ci sono relazioni conservate da anni e un gradimento assoluto ch’è stato espresso in epoca non sospetta dal management tecnico del Napoli”