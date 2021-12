Mercato Napoli, sondaggi per Luperto con l'Empoli. CorSport: sarebbe la soluzione fatta in casa

Caccia al difensore centrale in casa Napoli. La priorità dopo la cessione di Manolas all'Olympiacos e l'incognita legata al percorso di Koulibaly in Coppa d'Africa. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"A Spalletti restano Rrahmani e Juan Jesus, il signor Luciano resti in attesa di un colpo dal mercato. Per quel che riguarda il mercato italiano, con l'Empoli è andato in scena qualche sondaggio per Sebastiano Luperto, 25 anni, di proprietà del Napoli ma attualmente di stanza in Toscana in prestito con diritto di riscatto: una soluzione fatta in casa, diciamo. Giuntoli valuta anche il diciannovenne Mattia Viti, sempre dell'Empoli, nonché il ventitreenne del Verona, Nicolò Casale"