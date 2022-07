Mercato Napoli, si muovono i portieri: spunta Provedel dello Spezia! Contini verso l'addio

L'edizione odierna di Repubblica si muove sull'asse dei portieri che coinvolge tre società di Serie A, ovvero il Napoli, la Lazio e la Sampdoria.

"I tavoli su cui si sta muovendo la Lazio sono molti. C’è ancora da sciogliere il nodo del secondo portiere: su Provedel, irritato dallo stallo nella trattativa, è piombato il Napoli che cerca un vice-Meret.

Sarà Nikita Contini, ventisei anni, l’alternativa ad Emil Audero. Arriva in prestito dal Napoli, ma ha fatto esperienza in B con la Virtus Entella, Crotone, Vicenza. Molto forte fisicamente, ha buone potenzialità, ma non è finora riuscito ad esordire in A. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma non si attendono sorprese"