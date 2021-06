Mercato Napoli, Repubblica: Giuntoli ha avuto un mandato prioritario da De Laurentiis, la reazione di Spalletti

Calciomercato Napoli - Sul mercato in casa Napoli le grandi manovre sono partite con il piede giusto, almeno dal punto di vista programmatico: prima le cessioni e poi gli acquisti. Ne parla Repubblica.

"A Castel Volturno pure le pietre sanno che la società ha bisogno di tagliare drasticamente il monte ingaggi, dopo l’emergenza Covid e la mancata qualificazione per la Champions. De Laurentiis lo ha spiegato senza alcuna reticenza a Spalletti e da parte del successore in panchina di Gattuso non ci sono state particolari obiezioni, il ds Giuntoli ha già avuto il mandato di snellire innanzitutto l’organico"