Mercato Napoli, CorSport: "ADL studia Pezzella: valutazioni da parte degli azzurri, idea nuova per la difesa"

Calciomercato Napoli - Idea nuova per la difesa del Napoli? Chissà. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, da Firenze raccontano anche un’altra storia che legherebbe il mercato in entrata degli azzurri a quello in uscita dei viola. Non solo Jordan Veretout, insomma: valutazioni azzurre relative a German Pezzella, difensore centrale della Nazionale argentina e, ovviamente, della Fiorentina.

Pezzella-Veretout, le ultime

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, nello scorso aprile rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Chiesa, Veretout e Milenkovic, secondo lei, resteranno anche il prossimo anno?

«Se mi date un attimo vado di là, sento il direttore e vi dico»

E lei resta o a via?

«Devo sentire il direttore, se non mi caccia… Qui ho trovato un posto meraviglioso, mi sono sentito come a casa. Ma nel calcio tutto cambia molto velocemente, ho iniziato con un allenatore e adesso ce n’è un altro. Saranno tecnico e dirigenza a decidere, ma io qui sono felice»