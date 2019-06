Calciomercato Napoli, Tmw - Raiola e Giuntoli stanno definendo i dettagli del contratto di Manolas!

Mercato Roma calcio e Napoli - Manolas verso Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa va avanti. Accordo totale tra SSC Napoli e As Roma calcio sul cartellino con Diawara inserito nella trattativa. In queste ore, il Napoli è al lavoro per definire il secondo acquisto di questa finestra di calciomercato estiva dopo quello di Giovanni Di Lorenzo. Cristiano Giuntoli e Raiola stanno infatti definendo i dettagli del contratto del difensore greco.

Tuttomercatoweb - Manolas al Napoli e Pellegrini alla Juve, Raiola lavora

Mercato Juve - Contemporaneamente, Raiola sta però limando anche agli ultimi dettagli del contratto di Luca Pellegrini, terzino classe '99 che passerà alla Juventus. L'operazione è chiusa, con Spinazzola che questa mattina ha già svolto le visite mediche con la Roma, ma ci sono da definire gli ultimi bonus prima della definitiva fumata bianca.