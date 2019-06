Napoli - Manolas, De Laurentiis chiede il pagamento dilazionato della clausola: fermo no della Roma [ESCLUSIVA]

Mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi che in questi giorni vengono accostati al Napoli quello di Kostas Manolas è certamente uno di quelli che maggiormente è in grado di infiammare la piazza azzurra. La Roma, da parte sua, continua a chiedere il pagamento della clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro. Il Napoli, invece, da parte sua, prova ad abbassare questa cifra ed a tal proposito ci sarebbero delle novità da registrare.

Calciomercato Napoli, novità su Manolas

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, De Laurentiis avrebbe chiesto un pagamento dilazionato della clausola rescissoria ma è arrivato il fermo "no" dei giallorossi che chiedono i 36 milioni di euro in un unico esercizio. Da vedere adesso quelli che saranno gli sviluppi di questa trattativa.