La Roma non accetta contropartite per Manolas e pretende il pagamento della clausola, pronte le alternative per il Napoli [ESCLUSIVA]

Mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi per il mercato azzurro in questo momento è senza ombra di dubbio quello del greco Kostas Manolas. Nelle ultime ore si è vociferato del possibile inserimento nell'operazione con la Roma di Amadou Diawara. Stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, però, i giallorossi pretendono il pagamento dell'intero importo della clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro e non accettano contropartite. Una eventuale trattativa, dunque, per il guineano sarebbe slegata rispetto a quella per Manolas.

Calcio mercato Napoli, pronte le alternative a Manolas

Per questo motivo il Napoli starebbe valutando le alternative che rispondono ai nomi di Milenkovic e di German Pezzella, entrambi di proprietà della Fiorentina. Se il primo è ritenuto incedibile dalla Viola, il discorso cambia per il secondo dal momento che bisognerà attendere, per capire quello che sarà il suo futuro, la fine della Coppa America. Anche Andersen della Sampdoria è una soluzione ma i doriani chiedono circa trenta milioni di euro.