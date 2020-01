Mercato Napoli, Il Mattino - Gattuso vuole Petagna ma la SPAL fa muro, pronte due alternative

Ultimissime calcio mercato Napoli - Continua ad essere molto vigile sul mercato il Napoli, a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Rino Gattuso per risalire la china in questa stagione dopo una prima parte di campionato a dir poco disastrosa. Dopo aver chiuso i colpi Demme e Lobotka ed aver formalizzato l'arrivo di Rrahmani per la prossima estate, gli azzurri potrebbero adesso muoversi per un centravanti. Gattuso, infatti,, stando a quanto riportato dal "Mattino" oggi in edicola, ha indicato in Andrea Petagna il profilo ideale per il suo reparto avanzato ma la SPAL ha ribadito il suo "no" alla cessione in questa sessione di mercato. Per questo motivo si valutano due possibili alternative che rispondono ai nomi di Lasagna dell'Udinese e di Caputo del Sassuolo.

Mercato Napoli Petagna