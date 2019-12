Si gonfia la rete - Può essere arrivata al capolinea l'avventura di Ghoulam al Napoli: piace Castagne, pronto il piano B

Ultime notizie mercato Napoli - La sfortuna continua a perseguitare Faouzi Ghoulam, che molto probabilmente non sarà a disposizione né contro l'Udinese né contro il Genk a causa dei problemi riscontrati al quadricipite. Restano due gare all'algerino prima dell'apertura del mercato di gennaio per convincere la dirigenza azzurra sulla bontà delle sue condizioni e per vincere lo scetticismo, ma nel frattempo Giuntoli, stando a quanto riportato da "Si gonfia la rete", sta guardandosi attorno alla ricerca dei suoi sostituti da regalare ad Ancelotti. Da non escludere un addio:

"L’ultima apparizione di Ghoulam risale al 6 ottobre nella trasferta in casa del Torino. E’ possibile che sia stata l’ultima gara dell’algerino a Napoli".

In tal senso, il primo nome per la corsia mancina è quello di Timothy Castagne, seguito a lungo anche in estate. In caso di qualificazione dell'Atalanta, la squadra che ne detiene il cartellino, agli ottavi di Champions League, la strada potrebbe farsi in salita, con i partenopei che in quel caso potrebbe virare su Gagliolo del Parma.