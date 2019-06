Sky - No di Diawara al Wolverhamtpon, attende la Roma: il Napoli vuole inserirlo nell'operazione Manolas

Calciomercato Napoli - Con l'addio che sembra allo stato attuale delle cose inevitabile di Raul Albiol, il Napoli attualmente è alla ricerca di quello che può essere a tutti gli effetti considerato l'erede dell'ex Real Madrid. Il nome più caldo in tal senso, allo stato attuale delle cose, è quello di Kostas Manolas della Roma. A tal proposito, su questo fronte, arrivano delle novità riportate da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Mercato Napoli, novità sul fronte Diawara - Manolas

A quanto pare, infatti, gli azzurri stanno insistendo per il difensore greco, per il quale si sarebbero detti disposti a pagare la clausola rescissoria da 36 milioni inserendo, però, nell'operazione anche Amadou Diawara per abbassare quelle che sono le pretese della Roma. In virtù di questo, il mediano guineano ha rifiutato anche il Wolverhamtpon proprio perché in attesa di novità dai giallorossi.