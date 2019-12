Mercato Napoli, CorSport: Torreira ha nostalgia dell'Italia, ma ci sarà da trattare! Ancelotti in pole per allenare i Gunners

Napoli calciomercato - C’è un identikit ben preciso per il mercato del Napoli nel prossimo gennaio, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Cercasi, semplicemente, Lucas Torreira, conosce l’Italia, da un anno e mezzo e all’Arsenal, dove ha scoperto la precarietà ma anche la nostalgia: è lui il metodista da sistemare al fianco di Allan e di chi poi sceglierà Gattuso; è lui la dose di energia alternativa per avere una opzione in più e un vuoto in meno. L’Arsenal ha tanti problemi: Torreira sta giocando poco ma non pochissimo ma teme di dover sgomitare, gli piacerebbe ricominciare in Italia. Ci sarà da aspettare gli eventi, perché l’Arsenal vuol cambiare e Ancelotti sembra sia in pole position, ma ci sarà anche da trattare a lungo, eventualmente su prezzi e su formule, se la volontà altrui sarà quella di accomodarsi ad un tavolo”