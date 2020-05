Mercato Napoli, CorSport: quattro acquisti quasi sicuri, il quinto colpo dipenderà da Mertens

Calciomercato Napoli - Con la ripresa si parlerà anche dei quattro possibili partenti da sostituire nella rosa del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Sospettando che Koulibaly e Allan possano ritrovare «antichi» estimatori, intuendo che Callejon «debba» tornare in Spagna, e che Mertens finisca per vacillare, servirà poco al Napoli, colmare (nel caso) il vuoto a sinistra che solo una esplosione fisico-atletica di Ghoulam indurrebbe a ignorare. Insomma, quattro uomini (quasi) sicuramente: un difensore centrale, un «fluidificante», un mediano, un esterno offensivo di destra; e il quinto in attacco dipenderà da Mertens”