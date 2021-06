Mercato Napoli, Tuttosport: pronta la rivoluzione a centrocampo! Spalletti punta tre giocatori in mediana

Ultime calciomercato Napoli. Uno dei reparti che verrà rafforzato in vista della prossima stagione è il centrocampo. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Ds Giuntoli è già al lavoro e presto potrebbe regalare ben tre colpi a mister Spalletti:

Con i soldi di Fabian Ruiz (circa 50 milioni), con il ritorno di Bakayoko al Chelsea e con il prestito di Lobotka, il ds Giuntoli avrebbe campo libero per prendere 3 elementi che piacciono a Spalletti. Il posto di Fabian Ruiz potrebbe essere preso da Toma Basic, 24enne del Bordeaux con il contratto in scadenza il prossimo anno, oppure Morten Thorsby, il 25enne che non vorrebbe rinnovare con la Samp il contratto che scadrà nel 2023. Poi, numericamente, il posto di Lobotka potrebbe essere preso da Matias Vecino, che l’Inter deve vendere in questa sessione per non perderlo a zero il prossimo anno.