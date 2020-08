Matvienko-Napoli, è il primo nome per il post-Koulibaly! Nella lista dei sostituti spunta un over 30

Ultime mercato Napoli - Il Napoli pensa al mercato in entrata ed in uscita per quanto riguarda il reparto difensivo, come racconta il Corriere dello Sportt di oggi:

"Capitolo Koulibaly: la trattativa col Manchester City va avanti, non è ancora conclusa, non basta lo sforzo economico degli inglesi (70 milioni) per convincere De Laurentiis. Ne servirà un'altra, di offerta, per il via libera. Matvienko dello Shakhtar, 24 anni, centrale ucraino, costa 15 milioni e, al momento, è in pole per la sostituzione, ma il casting è folto e comprende anche Senesi e Sokratis, 32 anni. Ne serviranno due, di centrali, con l'eventuale addio di Maksimovic"