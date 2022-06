Matic alla Roma, Sky: "Primo colpo di mercato dei giallorossi"

Matic alla Roma, è questo il primo colpo di mercato della squadra giallorossa per questa sessione estiva di calciomercato. La redazione di Sky Sport riporta le ultime sul colpo a parametro zero:

"Primo colpo dell'estate di calciomercato della Roma, che ha chiuso per Nemanja Matic. Il centrocampista classe 1988 era in scadenza di contratto con il Manchester United e ha accettato la proposta dei giallorossi. Accordo annuale con opzione (legata al numero di presenze) per un ulteriore anno per il serbo. Decisivo nell'operazione José Mourinho: Matic, infatti, aveva delle offerte contrattuali molto più importanti rispetto a quella della Roma, ma ha deciso di riabbracciare lo Special One dal quale era stato allenato in Inghilterra (sia nel Chelsea che nello United)".