Mario Rui-Torino, Tuttosport: il Napoli continua a chiedere cifra fuori mercato. I granata virano su Fares

Ultime notizie calciomercato Napoli. Continua il pressing del Torino nei confronti di Mario Rui che però il Napoli valuta non meno di 15 milioni. Una cifra considerata eccessiva dai granata che adesso potrebbero anche virare su un altro obiettivo di mercato. Il primo nome è quello di Fares della Spal.

TUTTOSPORT: VALUTAZIONE TROPPO ALTA, IL TORO NON AFFONDA IL COLPO MARIO RUI

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il Torino starebbe virando su Fares viste le difficoltà per arrivare a Mario Rui: "Piuttosto: la Spal (si sa) vorrebbe “riprendersi” Bonifazi, il centrale difensivo che è entrato nel mirino di altri club e che i granata non sono intenzionati a tenere. I dirigenti spallini considerano eccessiva la richiesta di 15 milioni del Toro ma hanno un giocatore che piace tantissimo a Mazzarri. Un terzino sinistro che può anche fare l’esterno alto. Insomma, il tipo di giocatore che sta cercando il Toro: si tratta di Mohamed Salim Fares, 23 anni. Il francese, naturalizzato algerino, potrebbe quindi entrare in una trattativa di scambio con Bonifazi. Su queste condizioni Cairo e Bava sarebbero disposti a discuterne. Il giocatore della Spal piace più di Laxalt, che il Milan nei giorni scorsi ha offerto al Toro, e a Mario Rui. Per il portoghese, infatti, il Napoli continua a chiedere una cifra considerata troppo alta. E così Fares può diventare una prima scelta, come detto prima rientra nei piani di Mazzarri".