Mario Rui-Milan, via libera del Napoli: fissato il prezzo, ADL pregusta un'altra plusvalenza

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan a breve formalizzerà un 'offerta al Napoli per Mario Rui.

Mario Rui al Milan, possibile plusvalenza per De Laurentiis

Il club di De Laurentiis ragiona su una base di 15 milioni. Sarebbe un'importante plusvalenza per il club partenopeò che pagò il portoghese circa 6 milioni dalla Roma: "Non è così scontato che Rodriguez possa ancora essere un intoccabile. Esattamente come potrebbe esserci mercato per Laxalt. Il nome che intriga di più è quello di Mario Rui, il portoghese volante che Giampaolo ha avuto il piacere di allenare a Empoli con risultati tale da indicarlo presto come un uomo mercato. Se Mario Rui è andato prima alla Roma e poi al Napoli un motivo vero c’è: affidabile. Giuntoli è già a conoscenza della volontà di Mario e ci sono stati contatti con Maldini. Molto presto si entrerà nel vivo, si ragionerà su una base di 15 milioni più bonus".