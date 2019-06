Ultimissime calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, Jordan Veretout e Mario Rui, ha parlato dei due giocatori di Fiorentina e Napoli. Ecco le parole del procuratore ai microfoni dei colleghi di MilanNews

Mario Rui al Milan, le ultimissime Napoli calciomercato

"L'incontro è andato bene. Se abbiamo parlato di Veretout? No, abbiamo fatto una chiacchierata in generale. Operazione possibile? Non lo so, non abbiamo parlato nello specifico dei giocatori. Mario Rui? Vediamo. La nuova società mi ha fatto un'ottima impressione, come sempre".