CRC - Benfica-Mario Rui, un intermediario ha sondato il Napoli e l'entourage! Interesse concreto dei portoghesi, resta da capire cosa accadrà con Malcuit

Calciomercato Napoli - Possibile colpo di scena in casa Napoli. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, la redazione sportiva ha fatto il punto sulla situazione calciomercato Napoli:

Mario Rui nel mirino del Benfica

Per un terzino che viene, un altro va via e pare che un intermediario del Benfica, ha sondato sia l'entourage di Mario Rui che del Napoli, non c'è una trattativa aperta, ma il Benfica sembra essere interessato concretamente a Mario Rui. Resta da capire cosa accadrà con Malcuit.

Su Di Lorenzo