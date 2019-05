Marca - Offerta del Napoli per James Rodriguez: la cifra non soddisfa il Real Madrid, Ancelotti insiste

Il Real Madrid si sta occupando del mercato in uscita prima di rinforzare l'organico in vista del prossimo anno. Tra questi c'è sicuramente James Rodriguez, di rientro dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sul giocatore ci sarebbe la lente d'ingrandimento del Napoli che, però, non avrebbe offerto quanto chiesto dal club spagnolo. Sul calciatore colombiao resta vivo l'interesse di numerosi top club europei. Nonostante ciò, Ancelotti sembrerebbe convinto ad insistere per provare l'assalto decisivo al ragazzo.