Marca - Mbappe ha firmato col Real Madrid, Osimhen il sostituto scelto dal PSG?

Il Real Madrid ha chiuso l'accordo con Kylian Mbappe. Il calciatore francese firma con i Blancos e da giugn vesitrà la maglia del Real. Accordo tra la società spagnola e il giocatore, con Florentino Perez che lo corteggiava da tempo. Ora è caccia al sostituto da parte del PSG con Leao, Osimhen e Bernardo Silva in pole.

Calciomercato: accordo Mbappe Real Madrid, ora il PSG cerca il sostituto

Napoli - Il quotidiano Marca questa mattina parla ormai dell'accordo concluso di Kylian Mbappé col Real Madrid, riportandone ogni dettaglio. Il copione di questo capitolo finale della trattativa - si legge - è stato seguito scrupolosamente sia dal club merengue, che voleva evitare qualsiasi irregolarità che potesse dare al Paris Saint-Germain motivo di protestare presso UEFA e FIFA, sia dal giocatore, consapevole che dopo quanto accaduto nel maggio 2022 aveva bisogno di "riconciliarsi" con i dirigenti madrileni e, soprattutto, con i tifosi.

Nei primi giorni di gennaio, quando il suo contratto stava entrando negli ultimi sei mesi di durata, il Real Madrid ha contattato quindi l'entourage di Mbappé per sapere se il piano concordato a maggio dello scorso anno fosse ancora in vigore e non ci fossero cambiamenti. La risposta è stata positiva. Ora è caccia al sostituto per il PSG con Leao, Osimhen e Bernardo Silva che sono in pole.