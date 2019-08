Marca - James Rodriguez, l'Atletico Madrid prepara l'alternativa: spunta Rodrigo del Valencia

Mercato Napoli - Il calciomercato internazionale sta entrando nella sua fase più calda, con i top club internazionali a caccia degli ultimi rinforzi da regalare ai rispettivi allenatori. Uno dei nomi che maggiormente risulta essere chiacchierato è quello di James Rodriguez, ingabbiato in quel di Madrid, sponda Real. Il trequartista colombiano per ora resta alla corte di Zinedine Zidane, che continua a non vederlo ed a considerarlo ai margini della sua rosa. Ferma, nonostante tutto, la volontà da parte dei dirigenti madridisti di non cederlo ai cugini dell'Atletico.

Rodrigo Atletico Madrid

A tal proposito, arrivano delle novità non di poco conto. Secondo quanto riferito da Marca i colchoneros avrebbe trovato l'alternativa al fantasista colombiano che tanto piace al Napoli di Carlo Ancelotti in Rodrigo Moreno, talentuoso attaccante del Valencia che negli ultimi anni è stato accostato più volte anche al Napoli. Pronta un'offerta di 60 milioni da presentare ai Pipistrelli per ottenere il via libera.