Marca insiste: "Mendes stamattina in Italia per trattare la cessione di James". Ma sbaglia città [FOTO]

Secondo l'edizione online di Marca, nonostante le smentite del Napoli, Jorge Mendes sarebbe comunque atterrato in Italia. Ma il giornale spagnolo sbaglia città e indica Napoli e non Milano tantomeno Dimaro come destinazione finale. Tuttavia, per il quotidiano spagnolo, l'operazione è molto difficile perchè De Laurentiis continua a ribadire la volontà di prendere James Rodriguez solo con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre Florentino Perez continua a chiedere la cessione a titolo definitivo.

James Rodriguez-Napoli, Marca: Jorge Mendes in Italia