Marca - Il Real apre all'Atletico Madrid per James, ancora non sono arrivate offerte nella capitale

Calciomercato Napoli - Zinedine Zidane rispetta tutte le decisioni di Florentino Perez, ma è stato molto chiaro sulla decisione di non voler contare su James Rodriguez per la prossima stagione. ìSu James c'è il Napoli e Jorge Mendes, agente del giocatore, ha la missione di trovare una sistemazione sotto forma di trasferimento al suo rappresentate prima del 29 luglio, data in cui dovrebbe tornare dalle vacanze e far parte del Real Madrid.

James Rodriguez - Napoli, il Real apre all'Atletico Madrid

Il Real Madrid vuole per James circa 40 milioni di euro. Ad oggi il Real però non è stato contattato dall'Atletico Madrid, nonostante non abbia alcun problema a chiudere la cessione con i 'cugini rivali'. A riportarlo è l'edizione odierna di Marca.