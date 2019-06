Manolas-Napoli, Il Mattino - La prossima settimana la risposta della Roma, si attende l'ok per la cessione di Diawara

Ultimissime calcio Napoli - Kostas Manolas per il Napoli. Ancora bloccata la trattativa per la SSC Napoli che porta a Manolas della Roma. Si aspettano aggiornamenti dalla Capitale. Ecco quanto riportato da Il Mattino.

Calciomercato Napoli - Manolas

Frasi di attesa, invece, per Kostas Manolas. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul carattere ruspante del greco non sono state accolte con gioia dal centrale, ma non scalfiscono l'accordo raggiunto con il Napoli. La Roma, invece, continua a prender tempo, consapevole di dovere dare una risposta al Napoli entro la prossima settimana, causa dead line del 30 giugno per il rispetto dei paletti del fair play finanziario. Il ds giallorosso in pectore, Gianluca Petrachi, ha chiesto qualche giorno per capire se può rispondere positivamente all'ipotesi presentata dal suo omologo Giuntoli: il Napoli acquista ora Manolas con la clausola, la Roma si impegna, dopo il primo luglio, ad acquisire il cartellino di Diawara, trattando una cifra vicina ai 15-20 milioni.