Manolas-Napoli, Il Roma - ADL vorrebbe spendere non più di 20 milioni: la situazione

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Roma scrive su Kostas Manolas: "Serve un difensore pronto, esperto, e di conseguenza costoso. Niente scommesse o sconosciuti, insomma. Un giocatore preferibilmente da prendere in Serie A: uno come Kostas Manolas, perno della difesa della Roma, ormai verso l’addio alla Capitale. 28 anni, uno stipendio da 2,7 milioni a stagione e una clausola da 36 milioni. Un giocatore forte, che non farebbe rimpiangere Albiol e darebbe entusiasmo ai tifosi. Il caso vuole che a gestirlo è Mino Raiola, ormai a stretto contatto con il Napoli per Insigne e altri intrecci. L’ex pizzaiolo non vede l’ora di portare Manolas altrove e fargli guadagnare di più"

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi, il piano De Laurentiis per Manolas

. De Laurentiis ha fatto immediatamente da sponda, proponendo una cifra alla quale è impossibile dire no: 3.5 milioni di base fissa più bonus che possono arrivare facilmente a un milione in più. Una proposta che serve a tenere lontana la Juventus e il Milan, che pure lo cercano. Da trovare l’accordo con la Roma, che ha bisogno di soldi per il Fair Play Finanziario e che chiede di pagare l’intera clausola risolutoria, che ammonta a 36 milioni di euro. Punto dolente per De Laurentiis, che vorrebbe spendere non più di 20 milioni, e che proverà a inserire qualche contropartita. Ma Pallotta ha fatto sapere di essere irremovibile. Servirà uno sforzo".